 وزيرة خارجية ألمانيا تزور متحف القنبلة الذرية في ناجازاكي - بوابة الشروق
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وزيرة خارجية ألمانيا تزور متحف القنبلة الذرية في ناجازاكي

أرشيفية
أرشيفية
د ب أ
نشر في: الأحد 10 يوليه 2022 - 2:07 م | آخر تحديث: الأحد 10 يوليه 2022 - 2:07 م

استهلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، زيارتها لليابان اليوم الأحد، بالتوجه إلى متحف القنبلة الذرية في ناجازاكي لإحياء ذكرى القصف الذري للمدينة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية في التاسع من أغسطس في عام 1945.

ووضعت بيربوك إكليلا من الزهور هناك، وتعتزم الالتقاء مع ناجين من القصف الذري للمدينة والتحدث معهم.

يذكر أن نحو 70 ألف شخص لقوا حتفهم في مدينة ناجازاكي وحدها جراء التأثير المباشر للقنبلة، وأصيب 75 ألف شخص آخرين.

وتعتزم بيربوك التحدث في المساء (بالتوقيت المحلي) مع طلبة جامعة ناجازاكي جونشين الكاثوليكية عن سياسة السلام والعولمة.

ومن المتوقع أن تتوجه وزيرة الخارجية الألمانية غدا الاثنين إلى العاصمة طوكيو في ختام جولتها في آسيا، التي بدأتها يوم الأربعاء الماضي، حيث تعتزم الالتقاء هناك بنظيرها الياباني يوشيماسا هاياشي خلال زيارتها الرسمية من أجل إجراء مباحثات.

وكان متحدث باسم الخارجية الألمانية أعلن من قبل أنه سيتم التركيز خلال المباحثات على تعزيز التعاون الثنائي، لاسيما بالنظر إلى سياسة منطقة المحيطين الهندي والهادئ الخاصة بألمانيا.

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