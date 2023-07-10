الناتو: من الممكن التوصل لقرار إيجابي بشأن انضمام السويد للحلف

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، اليوم الاثنين، إن انضمام السويد إلى الحلف خلال قمة هذا الأسبوع لا يزال ممكنا رغم استمرار تحفظات تركيا.

وردا على سؤال عن ربط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انضمام السويد للحلف بانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، قال ستولتنبرج إنه يؤيد انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، مضيفا أنه في حدود علمه فإن السويد قد استوفت بالفعل الشروط اللازمة للانضمام إلى الحلف المكون من 31 عضوا، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأضاف ستولتنبرج في مؤتمر صحفي: "لا يزال من الممكن التوصل لقرار إيجابي في فيلنيوس بشأن انضمام السويد".