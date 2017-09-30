توريد 207 آلاف طن قمح إلى شون وصوامع قنا

تابع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الاثنين، استلام محصول القمح ببنكر تخزين مدينة قوص، حيث جرى توريد 26 ألف طن من الأقماح المحلية، ورافقه خلال المتابعة الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين، والدكتور قدري الشعيني رئيس مدينة قوص، وبعض القيادات التنفيذية.

وأكد محافظ قنا، توريد 207 آلاف و882 طنا في جميع الصوامع والشون ومراكز تخزين الغلال، بواقع: "27 ألفا و764 طنا بصوامع قنا المعدنية، و35 ألفا و300 طن بصوامع قوص، و60 ألفا و183 طنا بصوامع الترامسة، و57 ألفا و33 طنا بصوامع المراشدة، و389 طنا بشونة فرشوط، و280 طنا بشونة قوص، و193 طنا بشونة قنا، و264 طنا بمركز تجميع المراشدة، و26 ألف طن في بنكر قوص، و468 طنا في البنك الزراعي.

وأشار إلى تقديم التسهيلات اللازمة لموردي الأقماح والمزارعين، وتذليل التحديات وسرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول المورد؛ لتشجيعهم على توريد أكبر كميات من القمح للشون والصوامع.

وأوضح محافظ قنا، أن السعة التخزينية الإجمالية للصوامع والشون بالمحافظة بلغت 228 ألف طن، موزعة على 4 صوامع معدنية بإجمالي سعة تخزينية 190 ألف طن، و8 شون بإجمالي سعة تخزينية 14 ألف طن، وبنكر بسعة تخزينية 24 ألف طن.