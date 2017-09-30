 نائب إسرائيلي: يجب طرد كل عسكري يرفض الخدمة بسبب التعديلات القضائية - بوابة الشروق
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نائب إسرائيلي: يجب طرد كل عسكري يرفض الخدمة بسبب التعديلات القضائية

وكالات
نشر في: الإثنين 10 يوليه 2023 - 12:55 م | آخر تحديث: الإثنين 10 يوليه 2023 - 12:55 م

 

دعا عضو الكنيست الإسرائيلي نسيم فاتوري، اليوم الإثنين، إلى إنهاء خدمة العسكريين الذين يلوحون برفض أداء مهامهم حال تمرير قوانين "التعديلات القضائية" المثيرة للجدل.

وقال فاتوري، النائب عن حزب "الليكود" اليميني الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للقناة الإخبارية الإسرائيلية "13": "هؤلاء الناس يريدون تفكيك إسرائيل، يجب طرد رافضي تأدية الخدمة العسكرية وإبعادهم، فهم يضرون بأمن إسرائيل"، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية قالت، يوم الأحد، إن مئات الطيارين في قوات الاحتياط الإسرائيلي سيجتمعون، غدا الثلاثاء، في قاعة بوسط إسرائيل للاستماع إلى محاضرات حول تبعات دفع الحكومة مشروع قانون "التعديلات القضائية".

وأضاف فاتوري في تصريحاته: "جميع طياري القوات الجوية لا يريدون الخدمة؟ دعهم لا يخدمون، شكرا جزيلا".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الإثنين إنه "من المتوقع أن يصوت الكنيست، اليوم الإثنين، بالقراءة الأولى على مشروع القانون الذي ينص على (تقليص حجة المعقولية)".

وأضافت: "ويتوقع ان تجرى عملية التصويت النهائية على مشروع القانون بعد أكثر من أسبوعين".

ومن المفترض أن يقلص مشروع القانون مثير الجدل من سلطات المحكمة العليا. ويعد هذا المشروع واحدا من ركائز خطة لتعديل النظام القضائي، تسعى حكومة نتنياهو لتنفيذها وسط رفض كبير من المعارضة وتظاهرات متواصلة منذ شهور.


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