وزير السياحة: إعادة هيكلة وتصميم مبادرة البنك المركزى لدعم صناعة السياحة

المبادرة تستهدف دعم تمويل تكلفة المشروعات السياحية الجديدة وانخفاض تكلفة التمويل

أعلن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إعادة هيكلة وتصميم مبادرة البنك المركزى لدعم صناعة السياحة فى إطار التعاون مع وزارة المالية.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها مجلس الأعمال الكندي المصري بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي تحت عنوان "مستقبل السياحة في مصر.. الفرص والتحديات".

وقال الوزير خلال الندوة، إنه تم الاتفاق على الخطوط العريضة لدعم وتمويل المشروعات السياحية الجديدة.

وأضاف أن هذه المبادرة تستهدف دعم تمويل تكلفة المشروعات السياحية الجديدة، والعمل على انخفاض تكلفة التمويل بما لا تتجاوز ١١٪، لافتا إلى أن الفترة المقبلة، ستشهد توفير فرص استثمارية عديدة في المناطق السياحية المختلفة.

وأوضح الوزير، أن الأرقام والإحصائيات تشير إلى أن النصف الأول من عام 2023 شهد تنوعًا كبيرًا من جنسيات السائحين الذين زاروا مصر خلال تلك الفترة.

وكشف الوزير عن أن "الألمان" هم الأكثر زيارة لمصر خلال النصف الأول من عام 2023 يليها الجنسيات الأمريكية والبريطانية والإسبانية والإيطالية، وغيرها من الجنسيات، مؤكدًا أن الأرقام التي تحققت "قياسية" لم تتحقق من قبل".

وأردف عيسى أن أداء أول ٦ أشهر من العام متميز وتاريخي، حيث زار مصر أكثر من 7 ملايين سائح، موجهًا الشكر والتهنئة للقطاع الخاص، مؤكدًا دوره في تحقيق هذه الأرقام والمعدلات.

واستكمل بقوله "صناعة السياحة في العالم ما زالت أقل من عام 2019 قبل جائحة كورونا، لكن في المقابل حققت مصر نموًا متزايدًا خلال الفترة الماضية، وحصتها السوقية في ازدياد بالمقارنة بالسياحة العالمية".

وأشار الوزير إلى استهداف تحقيق 18 مليون سائح خلال عام 2024، مستطردا أنه تم التركيز على الميزات التنافسية التي تملكها مصر وأبرزها سياحة الشواطئ وسياحة العائلات، وسياحة الغوص، والسياحة الثقافية