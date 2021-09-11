جيش الاحتلال يقتل فلسطينيا زعم إلقاءه عبوة ناسفة على جنوده

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه قتل شابا فلسطينيا قرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بزعم إلقائه عبوة ناسفة تجاه جنوده.



وذكرت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية، أن الحادث وقع عند مستوطنة "نفيه تسوف" قرب قرية دير نظام في رام الله.



وادعت القناة أن فلسطينيا ألقى عبوة ناسفة تجاه قوة إسرائيلية هناك وأطلق عدة رصاصات تجاه الجنود، قبل أن يتم (استشهاده)، دون وقوع إصابات في صفوف الإسرائيليين، وفق الرواية العبرية.



وزعمت القناة قائلة: "بالقرب من موقع الهجوم يوجد حاجز للجيش الإسرائيلي، وقد رصد الجنود سيارة مشبوهة تتقدم نحوهم وقاموا بمحاصرتها، قبل أن يلقي قائدها القنبلة ويتم قتله».



ويوم الخميس الماضي، قتل مسلح فلسطيني، جنديا إسرائيليا عند مدخل مستوطنة "كدوميم" شمالي الضفة، وأصاب مستوطنا آخر، قبل أن يُستشهد برصاص جيش الاحتلال، فيما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» مسئوليتها عن العملية.