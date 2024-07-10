تقرير: نتنياهو يتجنب الهبوط في أوروبا خلال رحلة واشنطن خشية الاعتقال

كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الأربعاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "سيتجنب التوقف في أوروبا" خلال رحلته إلى الولايات المتحدة هذا الشهر، وذلك "خشية الاعتقال المحتمل" إذا صدرت مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت الهيئة إن ديوان رئاسة الوزراء، بحث ما إذا كانت الطائرة الحكومية "قادرة من الناحية القانونية"، على الهبوط في محطة أوروبية في طريقها إلى واشنطن.

وأضاف التقرير أن تلك الخطوة جاءت بعدما اكتشفت السلطات هذا الشهر، أن طائرة رئيس الوزراء "غير قادرة بعد على القيام برحلة مباشرة عبر المحيط الأطلنطي من تل أبيب إلى واشنطن وهي مليئة بالركاب، وذلك لعدم إعدادها حتى الآن لمثل هذه الأحمال"، بحسب شبكة "الحرة" الإخبارية الأمريكية.

وكان نتنياهو قد درس فكرة التوقف في أوروبا بدول أعلنت أنها لن تتجاوب مع صدور مذكرة اعتقال من الجنائية الدولية، مثل التشيك والمجر، وفق التقرير.

وقالت 8 مصادر مطلعة لرويترز، إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، "قدم طلبا مفاجئا" بإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة من إسرائيل وحركة حماس تتعلق بحرب غزة، في 20 مايو، وهو نفس اليوم الذي ألغى فيه "مهمة حساسة لجمع أدلة" من المنطقة.



وأضافت هيئة البث أنه في نهاية المطاف "فضّل نتنياهو تجنب التوقف تماما والقيام برحلة مباشرة، رغم ضرورة التقليص الحاد في عدد الركاب على متن الطائرة في الرحلة المباشرة".

وستحمل الطائرة على متنها "60 راكبا كحد أقصى لتتمكن من القيام برحلة مباشرة من تل أبيب إلى واشنطن".

ومن المتوقع أن يسافر بقية أفراد الوفد المرافق على رحلات جوية عادية، وفق التقرير.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد قال في بيان صدر خلال مايو الماضي، إنه يسعى إلى إصدار أوامر اعتقال بحق قادة في إسرائيل وحركة حماس، من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير دفاع يوآف غالانت، إلى جانب قادة من حماس.

وأفاد مصدر لوكالة الصحافة الفرنسية أن نتانياهو سيخاطب الكونجرس خلال جلسة مشتركة ستعقد، في 24 يوليو.

ويلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانيهو، خطابا أمام الكونجرس الأميركي بمجلسيه، في 24 يوليو، بحسب ما أفاد مصدر برلماني في واشنطن.

وأعرب خان عن اعتقاده بأن نتانياهو وغالانت، و3 من قادة حماس (زعيم الحركة في غزة يحيى السنوار، والقائد العسكري محمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية)، "مسؤولون عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وإسرائيل".

ومن المتوقع أن يلقي نتنياهو كلمة أمام الكونجرس الأمريكي في 24 يوليو الجاري، ويلتقي خلال الزيارة بالرئيس الأمرركي جو بايدن في البيت الأبيض.