إنجلترا تهزم هولندا بهدف «+90» وتتأهل لنهائي يورو 2024

تأهل المنتخب الإنجليزي للمباراة النهائية من بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024» بعد الفوز القاتل على حساب نظيره الهولندي 2-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في مباراة الدور نصف النهائي.

تقدمت هولندا بهدف من تشافي سيمونز في الدقيقة 7 بتصويبة صاروخية م على حدود منطقة الجزاء، قبل أن يتعادل هاري كين من ركلة جزاء في الدقيقة 18، وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع (91)، سجل البديل أولي واتكينز هدف الفوز للمنتخب الإنجليزي.

وكان المنتخب الإنجليزي تأهل إلى نصف نهائي اليورو، عقب التغلب على سويسرا في ربع النهائي بركلات الترجيح، فيما تأهلت هولندا بالفوز على تركيا 2-1.

وانتهى الشوط الأول من مباراة إنجلترا وهولندا بالتعادل الإيجابي، فيما شهد الشوط الثاني سيطرة نسبية من منتخب هولندا، وكان منتخب إنجلترا أكثر فاعلية، وسجل ساكا هدفًا في الدقيقة 79 ألغاه الحكم بسبب وجود تسلل على كايل والكر، قبل أن يرسل العرضية.

ويلتقي المنتخب الإنجليزي في الدور النهائي مع منتخب إسبانيا، الذي تأهل على حساب فرنسا، في نصف النهائي الأول مساء أمس الثلاثاء، بنتيجة 2-1، ويقام النهائي يوم الأحد المقبل 14 يوليو في الملعب الأولمبي ببرلين.