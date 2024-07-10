ارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 12.4% بسبب ارتفاع أسعار الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 8.7%، والمياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 19%، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 17.3%.

وفقًا لبيانات الاحصاء، ارتفع قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 27%، نتيجة ارتفاع أسعار المفروشات المنزلية بنسبة 27.2%، الأجهزة المنزلية بنسبة 31.4%، والأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 26.2%.

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا بنسبة 26.7%، بسبب ارتفاع أسعار المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 33.7%، وخدمات المستشفيات بنسبة 21.1%.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي أمس، إنه لا سبيل أمام الدولة في طريقها لإصلاح المنظومة الاقتصادية والمالية سوى التحريك التدريجي لأسعار بعض الخدمات، وسيتم وضع خطة في هذا الشأن.

وأضاف مدبولي: «سبق أن أعلنت في مؤتمر صحفي أننا سوف نتحرك على مدار عام ونصف العام بهدوء وتدرُّج مدروس وفي توقيتات محددة لتحريك تلك الأسعار، بغية سد الفجوة الكبيرة الموجودة الآن»، موضحًا أن تكلفة لتر السولار التي تتحملها الدولة اليوم تُمثِّل 20 جنيهًا، في حين يتم بيعه بـ 10 جنيهات فقط. وأكد أهمية التحرك بهدوء لتحقيق التوازن وتقديم الدعم المناسب للمواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، خاصة مشكلة الكهرباء.

عاد معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية للارتفاع مرة أخرى بنسبة 1.8% خلال شهر يونيو 2024، مقابل انخفاض بنسبة 0.8% خلال شهر مايو 2024، وهذا هو أول ارتفاع شهري منذ يونيو 2022. وتراجع معدل التضخم السنوي إلى 27.1% خلال يونيو الماضي، مقارنة بـ 27.4% خلال مايو الماضي، و36.8% في نفس الشهر من العام السابق.