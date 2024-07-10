تعاون مشترك بين مكتبة الإسكندرية ووزارة الشباب والرياضة التونسية

استقبل الدكتور كمال دقيش؛ وزير الشباب والرياضة في تونس، الأستاذ الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، وذلك على هامش زيارة الدكتور أحمد زايد لتونس لحضور مؤتمر تدور فعالياته حول "الجيل الرقمي".

وأشاد الوزير التونسي، بالأنشطة والفاعليات التي تقدمها المكتبة، وعبَّر عن رغبة وزارة الشباب والرياضة في تونس في التعاون مع مكتبة الإسكندرية في الأنشطة الثقافية الخاصة بالشباب العربي، وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في هذا الضوء.

ومن جانبه عبر الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية عن ترحيب المكتبة بهذا التعاون، وذلك في ضوء العلاقات الحميمة التي تربط بين مصر وتونس.