لقي طفل مصرعه في العقد الأول من عمره، إثر انهيار جدار منزل عليه أثناء اللهو، بإحدى قرى مركز سمالوط غرب محافظة المنيا.

كان اللواء مجدي سالم، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من اللواء أحمد الحيني، مساعد المدير للمرور والأحوال المدنية والمشرف على مركز سمالوط، يفيد بوصول جثة هامدة لطفل يُدعى حمزة محمد علواني، يبلغ من العمر 3 سنوات، ويقيم بقرية دلقام العطيفي "العزيب"، وذلك نتيجة انهيار حائط منزل عليه أثناء لهوه.

على الفور، انتقلت القيادات الأمنية وقوات الإنقاذ إلى مكان الحادث، وتم انتشال الجثة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأودعت الجثة بمشرحة مستشفى سمالوط التخصصي.

وانتدبت النيابة العامة بمركز سمالوط، الدكتور محمد صلاح، مفتش صحة المركز، لتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الجثمان.

وأفاد تقرير مفتش الصحة بأن الوفاة نتجت عن نزيف بالمخ نتيجة كسر في عظمة الجبهة، بسبب الاصطدام بجسم صلب، مع عدم وجود شبهة جنائية، وفقًا لما جاء في التقرير وتحريات المباحث الأولية التي أجراها المقدم عبد الرحمن الغزاوي، رئيس مباحث المركز، تحت إشراف العميد محمود الحلواني، مأمور المركز.

وصرحت النيابة العامة بدفن الجثمان وتسليمه لذويه، لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.