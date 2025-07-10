فوز الكاتب عبدالله محمد عبد الله بجائزة يحيى الطاهر عبد الله للمجموعة القصصية الأولى

فاز الكاتب عبدالله محمد عبد الله بجائزة يحيى الطاهر عبد الله للمجموعة القصصية الأولى في دورتها الرابعة، وذلك عن مجموعته "البكاء بين يدي علي البدري"، والتي تنظمها دار دار المرايا للإنتاج الثقافي.

وحضر توزيع الجوائز كريمة الكاتب أسماء يحيى الطاهر عبد الله، والكاتبة سحر الموجي، والفائزين الذين وصلوا للقائمة القصيرة آلاء مجدي وأحمد جلال طاحون.د، وذلك بمقر دار المرايا، وبالشراكة مع الدكتورة أسماء يحيى الطاهر عبد الله.

وجاء الإعلان بحضور لجنة تحكيم الدورة الرابعة، وهم: الكاتبة وأستاذ الأدب الانجليزي سحر الموجي، الناقد وأستاذ الأدب العربي هيثم الحاج علي،والكاتب والمترجم محمد عبد النبي.

كما أنه من المقرر أن تتولى دار المرايا للثقافة والفنون نشر العمل الفائز.

فكرة الجائزة كما أعلنت عنها أسماء يحيى الطاهر عبد الله 2020 تأتي تخليدا لذكرى الكاتب الكبير (1938 -1981)، وتستهدف تقديم الوجوه الإبداعية الجديدة في عالم القصة القصيرة ومساعدة الكتاب الذين لم تتح لهم فرصة النشر من قبل لنشر عملهم القصصي الأول.

وتشترط الجائزة أن يكون المتقدم لها مصري الجنسية، وألا يكون قد نشر عملًا إبداعيًا من قبل، سواء في طبعة ورقية أو إلكترونية، ألا يزيد عمره على 45 سنة وقت التقدم للجائزة.