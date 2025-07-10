نجم نيجيريا السابق: الأهلي كان أفضل فريق أفريقي في مونديال الأندية

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أشاد تيجاني بابانجيدا، نجم منتخب نيجيريا السابق بأداء الأهلي في كأس العالم للأندية، رغم خروج الفريق من الدور الأول للبطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

صرح بابانجيدا عبر قناة الأهلي مساء الخميس "كنت أتوقع أن الأهلي سيتأهل إلى الأدوار الإقصائية، لأن اسم الأهلي وحده كان كافيا، وقدم الفريق بالفعل أفضل أداء للأندية الأفريقية في البطولة ويليه صن داونز".

أضاف لاعب أياكس أمستردام السابق "أنا حزين لعدم وصول أندية أفريقيا بعيدا في كأس العالم للأندية".

وأتم تصريحاته في هذا الصدد "الأهلي قدم مباريات رائعة ولكن كان يحتاج للمزيد من التركيز، وكان بإمكانه التأهل لدور الـ16".

واكتفى الأهلي بتعادلين أمام إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي مقابل خسارة أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد.