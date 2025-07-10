 الإدارة الأمريكية تستأنف إرسال بعض الأسلحة إلى أوكرانيا بعد توقف مؤقت من البنتاجون - بوابة الشروق
الخميس 10 يوليه 2025 12:44 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل فريق عربي في دور المجموعات بمونديال الأندية؟
النتـائـج تصويت

الإدارة الأمريكية تستأنف إرسال بعض الأسلحة إلى أوكرانيا بعد توقف مؤقت من البنتاجون


نشر في: الخميس 10 يوليه 2025 - 12:21 ص | آخر تحديث: الخميس 10 يوليه 2025 - 12:21 ص

قال مسؤولون أمريكيون إن إدارة الرئيس دونالد ترامب استأنفت إرسال بعض شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، بعد نحو أسبوع من قرار وزارة الدفاع (بنتاجون) تعليق الإمدادات مؤقتا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك