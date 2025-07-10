الإدارة الأمريكية تستأنف إرسال بعض الأسلحة إلى أوكرانيا بعد توقف مؤقت من البنتاجون

قال مسؤولون أمريكيون إن إدارة الرئيس دونالد ترامب استأنفت إرسال بعض شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، بعد نحو أسبوع من قرار وزارة الدفاع (بنتاجون) تعليق الإمدادات مؤقتا.