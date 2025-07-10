الإدارة الأمريكية تستأنف إرسال بعض الأسلحة إلى أوكرانيا بعد توقف مؤقت من البنتاجون

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قال مسؤولون أمريكيون إن إدارة الرئيس دونالد ترامب استأنفت إرسال بعض شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، بعد نحو أسبوع من قرار وزارة الدفاع (بنتاجون) تعليق الإمدادات مؤقتا.