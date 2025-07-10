انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال يصيب 9 على كوبري جمجرة ببنها

أُصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عددًا من العمال، على طريق بنها – المنصورة الجديد، أعلى كوبري جمجرة الجديدة، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، دون وقوع وفيات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القليوبية بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى بنها التعليمي لتلقّي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وتم رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية على الطريق، كما حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الحادث.