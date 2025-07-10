- دوجاريك قال إن فريقا من الأمم المتحدة تمكن من دخول غزة محملا بـ75 ألف لتر من الوقود لم تغط حتى احتياجات يوم واحد

أعلنت الأمم المتحدة، دخول الوقود إلى قطاع غزة لأول مرة منذ 130 يوما.

جاء ذلك على لسان متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، الخميس.

وأوضح دوجاريك، أن فريقا من الأمم المتحدة تمكن من دخول غزة من إسرائيل، أمس الأربعاء، محملا بـ 75 ألف لتر من الوقود.

وأضاف "هذه المرة الأولى منذ 130 يوما يعاد فيها تزويد قطاع غزة بالوقود".

وأشار دوجاريك، إلى أن كمية الوقود التي وصلت غزة لم تغط حتى احتياجات يوم واحد.

وحذر من أن الوقود في غزة ينفد، وأن جميع الخدمات قد تتوقف نتيجة لذلك.

وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، من جانبها، حذرت الأربعاء، من خروج مستشفيات مدينة غزة عن الخدمة خلال الساعات القليلة القادمة وذلك جراء أزمة الوقود المتجددة، والناجمة عن الحصار الإسرائيلي المشدد منذ مارس الماضي.

ويعاني النظام الصحي بغزة من انهيار كامل جراء الاستهداف الإسرائيلي المتعمد للمستشفيات والمراكز الصحية المتبقية والعاملة في القطاع ومنع دخول الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية.

كما يعاني من خطر توقف ما تبقى من مستشفياته ومراكزه الطبية جراء أزمة الوقود المتفاقمة والناجمة عن الإغلاق الإسرائيلي للمعابر منذ مارس الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.