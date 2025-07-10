 مرشحان جديدان يقدمان بأوراق ترشحهم لعضوية مجلس الشيوخ في كفر الشيخ.. والإجمالي يصل 18 - بوابة الشروق
الخميس 10 يوليه 2025 12:57 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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مرشحان جديدان يقدمان بأوراق ترشحهم لعضوية مجلس الشيوخ في كفر الشيخ.. والإجمالي يصل 18

محمد نصار
نشر في: الخميس 10 يوليه 2025 - 12:50 م | آخر تحديث: الخميس 10 يوليه 2025 - 12:50 م

تلقت لجنة طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة كفر الشيخ، اليوم الخميس، أوراق مرشحين، إذ وصل عدد المرشحين منذ بدء الترشح وحتى اليوم 18 مرشحا لخوض ماراثون الانتخابات منذ بداية الساعات الأولى لتلقي طلبات الترشح للمرشحين.

وطالب المستشار شفيق الجنك، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ أعضاء اللجنة، بضرورة الالتزام بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن تلقي طلبات الترشح وعدم الخروج عن تلك التعليمات.

جدير بالذكر أن عملية تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية مستمرة حتى الخامسة مساء اليوم، تحت إشراف المستشار شفيق الجنك رئيس المحكمة، والمستشار محمد حسان، نائب رئيس المحكمة.

فيما تستقبل لجان تلقي طلبات الترشح بالمحكمة من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الخامسة مساء وذلك وسط إجراءات أمنية شديدة لتأمين لجان تلقي طلبات الترشيح.

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