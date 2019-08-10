لماذا يعتبر «عرفة» ركن الحج الأعظم؟

جبل عرفة.. أساس الحج عند الأنبياء قبل النبي محمد

أدى حجاح بيت الله الحرام اليوم السبت، أعظم شعائر الحج بالوقوف على جبل عرفة، راجين من الله التوبة والمغفرة والغوث.

ويمثل الوقوف على جبل عرفة شعيرة أساسية في فريضة الحج وهو الركن الأعظم، فمن فاتته تلك الشعيرة فاته الحج كله وأصبح باطلًا، لكن لماذا يعتبر عرفة أساس الحج؟

يقول الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر لـ«الشروق»، إن عرفة يمثل أساس الحج نسبة للأوامر النبوية وتعاليم القرآن الكريم، حيث قال النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) إن «الحج عرفة»، فيما قال الله تعالى في كتابه العزيز: "ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلًا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فأذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين".

وأضاف مهنا أن سبب تسمية جبل عرفة بهذا الاسم به قولين، الأول أن سيدنا آدم وزجته حواء هبطا من الجنة إلى الأرض ومن ثم تعارفا على أرض الجبل، والرأي الثاني يقول إن عرفات يمثل محلًا لتعارف الملسمين الذين جاءوا لأداء فريضة الحج من شتى بقاع الأرض.

ولفت مهنا الى أن كل الأنبياء كانوا يحجون إلى جبل عرفات، حتى النبي محمد كان يحج إليه قبل النبوة وبعدها، موضحًا أن العرب كانوا يؤدون فريضة الحج قبل الإسلام، كما أن المنطقة تمثل مكانة دينية عظيمة قديمة الأزل منذ أن قامت الملائكة ببناء قواعد البيت الحرام بأمر من الله، ليأتي سيدنا آدام ويجددها ثم يرفعها ويبنيها سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء.