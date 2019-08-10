سول : أحدث القذائف التي أطلقتها كوريا الشمالية كانت صاروخا باليستيا قصير المدى

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت كوريا الجنوبية يوم السبت إن أحدث القذائف التي أطلقتها كوريا الشمالية كانت صاروخا باليستيا على ما يبدو.

وقال مكتب الرئاسة بكوريا الجنوبية في بيان إن ما أطلقته كوريا الشمالية صباح السبت استهدف اختبار قدرات نوع جديد من الصواريخ القصيرة المدى تطوره كوريا الشمالية.

وأطلقت بيونجيانج مقذوفين إلى البحر قبالة ساحلها الشرقي يوم السبت في أحدث عملية إطلاق عقب سلسلة من التجارب الصاروخية في الأشهر الأخيرة.

وقال مكتب الرئاسة في سول إن رئيس مكتب الأمن القومي الكوري الجنوبي ووزير الدفاع ورئيس وكالة المخابرات عقدوا مؤتمرا عبر الفيديو لبحث خطوة كوريا الشمالية.