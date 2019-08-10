 سول : أحدث القذائف التي أطلقتها كوريا الشمالية كانت صاروخا باليستيا قصير المدى - بوابة الشروق
السبت 10 أغسطس 2019 5:21 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟
النتـائـج تصويت

سول : أحدث القذائف التي أطلقتها كوريا الشمالية كانت صاروخا باليستيا قصير المدى

سول (رويترز)
نشر فى : السبت 10 أغسطس 2019 - 5:17 ص | آخر تحديث : السبت 10 أغسطس 2019 - 5:17 ص

قالت كوريا الجنوبية يوم السبت إن أحدث القذائف التي أطلقتها كوريا الشمالية كانت صاروخا باليستيا على ما يبدو.

وقال مكتب الرئاسة بكوريا الجنوبية في بيان إن ما أطلقته كوريا الشمالية صباح السبت استهدف اختبار قدرات نوع جديد من الصواريخ القصيرة المدى تطوره كوريا الشمالية.

وأطلقت بيونجيانج مقذوفين إلى البحر قبالة ساحلها الشرقي يوم السبت في أحدث عملية إطلاق عقب سلسلة من التجارب الصاروخية في الأشهر الأخيرة.

وقال مكتب الرئاسة في سول إن رئيس مكتب الأمن القومي الكوري الجنوبي ووزير الدفاع ورئيس وكالة المخابرات عقدوا مؤتمرا عبر الفيديو لبحث خطوة كوريا الشمالية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك