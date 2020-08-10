اعتقال قطب الإعلام المؤيد للديمقراطية في هونج كونج جيمي لاي

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ذكرت وسائل إعلام محلية، أن قطب الإعلام في هونج كونج جيمي لاي تعرض للاعتقال اليوم الاثنين للاشتباه في خرقه لقانون الأمن القومي الجديد.

وأفادت تقارير لمنصات إخبارية في هونج كونج من بينها "أر تي إتش كيه" و"ساوث تشاينا مورنينج بوست"، بأنه تم القبض على لاي للاشتباه في تواطؤه مع قوات أجنبية.

وأكدت شرطة هونج كونج عبر صفحتها على موقع تويتر، أنه تم اعتقال 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 39 و72 عاما للاشتباه في انتهاكهم لقانون الأمن القومي، لكنها لم تذكر أسماءهم.

وقالت الشرطة إن الجرائم المشتبه في قيامهم بها تشمل التواطؤ مع دولة أجنبية، مضيفة أن التحقيق لا يزال جاريا.

يشار إلى أن لاي هو مالك صحيفة "آبل ديلي" الشعبية وهو شخصية بارزة مؤيدة للديمقراطية.

ونشرت "أبل ديلي" لقطات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لعشرات من ضباط الشرطة وهم يدخلون مبنى "نيكست ميديا"، مقر الصحيفة، مع صور تظهر الشرطة وهي تفتش طوابق مكاتب الأخبار.

وشوهد ستيف لي، كبير المشرفين على قانون الأمن القومي، في لقطات حية صورها فريق "أبل ديلي" في مكان الواقعة.

ودخل قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على هونج كونج حيز التنفيذ في 30 يونيو الماضي، عشية الذكرى 23 لتسليم المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين مجددا.

ويستهدف القانون الداعين للانفصال وأعمال الإرهاب والتخريب والتواطؤ مع القوات الأجنبية.