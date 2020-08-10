نقيب الأطباء اللبنانيين: لسنا بحاجة لمستشفيات ميدانية بل إلى ترميم مستشفياتنا بشكل سريع

قال نقيب الأطباء اللبناني، الدكتور شرف أبو شرف، إن لبنان ليس بحاجة لمستشفيات ميدانية بل إلى ترميم مستشفياته بشكل سريع، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى المال.

وشدد في تصريحات لفضائية «Lbc»، مساء الأحد، على ضرورة ترميم المستشفيات بالدرجة الأولى، مؤكدًا على وجوب عودة المستشفيات إلى تقديم الخدمات خلال شهرين.

وذكر نقيب الأطباء اللبنانيين، أن هناك ضرورة لتأمين المعدات الطبية، مشيرًا إلى أنه أبلغ وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أن مخزون الأدوية في الكرنتينا لم يتضرر كثيرًا.

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ عدة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي عملت على إخماد النيران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، بتجاوز عدد ضحايا الحادث إلى 160 شهيدًا ونحو 5000 آلاف مصاب حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.