مقتل شخص في اشتباكات بين الشرطة ومحتجين عقب انتخابات بيلاروس

أعلنت السلطات الانتخابية في بيلاروس أن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو حقق على ما يبدو فوزا ساحقا ليحصل على ولاية سادسة على التوالي في المنصب، وذلك بعد ليلة من الاشتباكات بين الشرطة ومحتجين قالوا إنه تم التلاعب بنتائج الانتخابات.



وقالت منظمة فياسنا (الربيع) البيلاروسية لحقوق الإنسان إن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه في الاشتباكات بين رجال فرض القانون والمحتجين في المدن الكبرى بأنحاء البلاد.



وأفادت المنظمة في بيان بأن القتيل تعرض للدهس بمركبة حكومية في مدينة مينسك وسط البلاد، وتوفي متأثرا بإصابته في الدماغ.



كما أفادت المنطمة بأنه تم اعتقال 150 شخصا على الأقل في الاحتجاجات. وأفادت تقارير بأن آلاف الأشخاص شاركوا في الاحتجاجات في مينسك.



وندد الاتحاد الأوروبي بالعنف، حيث قال رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل في بيان عبر تويتر إن "العنف ضد المتظاهرين ليس هو الحل ... يجب دعم حرية التعبير وحرية التجمع وحقوق الإنسان الأساسية".



ودعا ماتيوز موراويكي، رئيس وزراء بولندا جارة بيلاروس، رئيسي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي إلى عقد قمة طارئة للاتحاد الأوروبي حول الوضع في بيلاروس.



ومن ناحية أخرى أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بيانا اليوم الاثنين هنأ فيه لوكاشينكو بفوزه . ويشار إلى أن روسيا هي أقرب حليف لبيلاروس، وهو ما أكده لوكاشينكو مجددا قبيل الانتخابات.



ووفقا للنتائج الأولية الرسمية، حصل لوكاشينكو على 23ر80% من الأصوات، بينما حصلت منافسته الرئيسية على 9ر9% .



ورفضت مرشحة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا في وقت سابق الاعتراف بالهزيمة حيث قالت وسائل الإعلام الحكومية إن لوكاشينكو حصل على ما يبدو على أكثر من ثلاث أرباع الأصوات مع استمرار فرز الأصوات ، في حين أشارت استطلاعات مستقلة إلى أن تيخانوفسكايا كانت متقدمة في النتائج.



وفي الوقت الذي اندلعت فيه الاحتجاجات العنيفة في العاصمة وفي مدن أخرى، شارك فيها عشرات الآلاف، دعت تيخانوفسكايا إلى السلام وطلبت من قوات الأمن الامتناع عن استخدام العنف.



وقالت، وفقا لأفراد حملتها: "أود أن أذكر الشرطة والجيش بأنهم جزء من شعبنا".