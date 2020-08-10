الدفاع الروسية: رصد 7 انتهاكات للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد 7 انتهاكات للهدنة خلال الـ24 ساعة الماضية في محافظات حلب (3) واللاذقية (1) وإدلب (3).

وذكر بيان للدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الجانب التركي في اللجنة المذكورة لم يرصد أي انتهاكات خلال الساعات الماضية، موضحا أن مركز المصالحة الروسي بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين نفذ خلال الـ24 ساعة الأخيرة عملية إنسانية واحدة، تم من خلالها إيصال 440 سلة غذائية بوزن 2,662 طن إلى أهالي إحدى القرى بريف الحسكة.

ولفت البيان إلى أنه تم بشكل عام تنفيذ 2497 عملية إنساني بوزن إجمالي من المساعدات الإنسانية 4167.17 طن.