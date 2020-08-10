«أرامكو» السعودية تعلن زيادة أسعار البنزين لشهر أغسطس

أعلنت شركة أرامكو السعودية، مساء اليوم الاثنين، زيادة في سعر بنزين 91 و95 لشهر أغسطس الحالي.

وأعلنت الشركة السعودية، في بيان لها مساء اليوم الاثنين، ارتفاع أسعار البنزين خلال شهر أغسطس الحال حيث حددت سعر بنزين 91 عند 43ر1 ريال للتر من 29ر1، وسعر بنزين 95 عند 60ر1 ريال للتر من 44ر1.

وكانت أرامكو أعلنت في فبراير الماضي، تعديل فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين من ربع سنوية إلى شهرية ابتداء من شهر فبراير من العام الحالي، حيث يتم التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والتطبيق يكون صباح اليوم الحادي عشر، وذلك وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

وأشارت الشركة إلى أن تعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا، تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.