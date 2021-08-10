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عون يطالب بالحفاظ على الوحدة الوطنية في لبنان

الرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 10 أغسطس 2021 - 4:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 أغسطس 2021 - 4:31 م
طالب الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الثلاثاء، بعدم  الجنوح إلى التجريح والإساءة حفاظاً على الوحدة الوطنية ضمانة الاستقرار العام في البلاد.

وقال عون، في اتصال هاتفي أجراه بالبطريرك الماروني، بشارة بطرس الراعي، اليوم، إن "حرية الرأي والتعبير مصانة بموجب الدستور، وأي رأي آخر يجب أن يبقى في الإطار السياسي ولا يجنح إلى التجريح والإساءة حفاظاً على الوحدة الوطنية ضمانة الاستقرار العام في البلاد".

وتناول الجانبان خلال الاتصال "الأوضاع الراهنة والمستجدات الأخيرة" ، حسب بيان صادر عن الرئاسة  اللبنانية.

كما تطرقا "إلى ما تعرّض له المقام البطريركي وشخص البطريرك من حملات مدانة ومرفوضة من أي جهة أتت وتحت أي ذريعة أو حجّة".

كان البطريرك الراعي تعرض لحملة انتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشجبه في قداس أول أمس  الأحد، "تَسخينَ الأجواءِ في المناطق الحدوديّة انطلاقًا من القرى السكنيّةِ ومحيطِها"، وعدم قبوله "بحكم المساواة أمام القانون، إقدامَ فريقٍ على تقريرِ السلمِ والحربِ خارجَ قرارِ الشرعيّة".

وطالب  الراعي الجيش اللبناني بـ "منع إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية لا حرصًا على سلامة إسرائيل، بل حرصًا على سلامة لبنان".

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