روسيا: الولايات المتحدة ألغت الجولة المقبلة من المحادثات المشتركة

أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة ألغت الجولة المقبلة من المحادثات بين البلدين، في انتكاسة واضحة للعملية التي أطلقها الرئيسان فلاديمير بوتين ودونالد ترامب لتحسين العلاقات الثنائية.

ولم تذكر المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا في بيان ما إذا كانت واشنطن قد قدمت أي سبب لتوقف المحادثات التي بدأت بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير، وفق وكالة رويترز.

وتصف روسيا العلاقات بأنها وصلت إلى "دون الصفر" في عهد الإدارة السابقة للرئيس جو بايدن، التي زودت أوكرانيا بأسلحة أمريكية متطورة وفرضت جولات عدة من العقوبات على موسكو بسبب الحرب.

وقالت زاخاروفا: "أُلغي الاجتماع المقبل في إطار المشاورات الثنائية بشأن إزالة (العوامل المثيرة للقلق) من أجل تطبيع أنشطة البعثات الدبلوماسية لكلا البلدين بمبادرة من المفاوضين الأمريكيين".

وأضافت "نأمل ألا يطول هذا التوقف".

والأسبوع الماضي، أفادت روسيا بأن المحادثات الأمريكية الروسية، التي كانت تسير على مسار منفصل عن مناقشات إنهاء الحرب في أوكرانيا، ستنتقل قريبا من إسطنبول إلى موسكو.

ومع ذلك، نفى الكرملين تعثر الحوار، إلا أنه أفاد الأسبوع الماضي أيضا بوجود "عقبات كثيرة في العلاقات الثنائية، وأنه من غير المتوقع أن تفضي المحادثات الرامية إلى تحسينها إلى نتائج سريعة.

ويؤكد الجانبان وجود إمكانات هائلة لعقد صفقات تجارية واستثمارية إذا تحسنت العلاقات.

لكن على الرغم من إجراء ترامب خمس مكالمات هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين كان آخرها يوم السبت، فقد عبر عن إحباطه إزاء العمليات الحربية الروسية في أوكرانيا وعدم إحراز أي تقدم ملموس نحو اتفاق سلام.