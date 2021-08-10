السودان: تراجع إيراد النيل الأزرق وزيادة منسوب نهر عطبرة عند الحدود مع إثيوبيا

ذكرت لجنة الفيضان بوزارة الري والموارد المائية السودانية، أن منسوب نهر النيل عند العاصمة الخرطوم سجل 17.10 متر، اليوم الثلاثاء، بارتفاع 6 سم عن منسوب الاثنين، و60 سم عن منسوب الفيضان، وأقل من أعلى منسوب سجل تاريخيا "17.66 متر" بنحو 56 سم.

وكشفت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن إيراد النيل الأزرق عند محطة الديم بالحدود السودانية الإثيوبية بلغ 629 مليون متر مكعب، أمس الثلاثاء، متراجعًا من 704 ملايين متر مكعب، يوم الاثنين، وسجل إيراد نهر عطبرة عند الحدود السودانية الإثيوبية 250 مليون متر مكعب ارتفاعا من 220 مليون متر مكعب، يوم الاثنين.

وذكر تقرير لجنة الفيضان، أن معدل التصرفات خلف السدود السودانية بلغ 627 مليون متر مكعب في الروصيرص، و717 مليون متر مكعب في سنار، و66 في جبل الأولياء، و256 مليون متر مكعب في أعالي عطبرة وستيت، و182 مليون متر مكعب في خشم القربة، و800 مليون متر مكعب في مروي.

وتوقعت اللجنة أن يشهد قطاع الروصيرص - سنار استقرارا، فيما يشهد القطاع سنار - الخرطوم ارتفاعا 3 سم، وقطاع الخرطوم - شندي ارتفاعا 4 سم، وقطاع شندي - عطبرة ارتفاعا 5 سم، فيما يشهد قطاع عطبرة - مروي استقرارا، ويسجل قطاع مروي - دنقلا ارتفاعا 4 سم، كما جددت اللجنة التنبيه على المواطنين في القطاعات كافة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.