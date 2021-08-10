فائض الحساب الجاري لليابان يسجل 905 مليار ين خلال يونيو الماضي

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أعلنت وزارة المالية اليابانية اليوم الثلاثاء تسجيل فائض في الحساب الجاري خلال يونيو الماضي بقيمة 1ر905 مليار ين (2ر8 مليار دولار).

جاء ذلك أعلى من التوقعات التي كانت 8ر779 مليار ين بعد تسجيل فائض بقيمة 9ر1979 مليار ين خلال أيار/مايو الماضي.

وزادت صادرات اليابان خلال حزيران/يونيو الماضي بنسبة 7ر47% سنويا إلى 137ر7 تريليون ين في حين زادت الواردات بنسبة 8ر33% إلى 488ر6 تريليون ين.

في الوقت نفسه سجل ميزان حركة رؤوس الأموال في اليابان عجزا بقيمة 7ر36 مليار ين يمثل الفارق بين رؤوس الأموال القادمة ورؤوس الأموال الخارجة من اليابان خلال حزيران/يونيو الماضي.