وزير مالية ألمانيا يتعهد بتعويض الطبقة المتوسطة عن تداعيات التضخم



تعهد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، للطبقة المتوسطة العريضة في المجتمع بتعويضها عن آثار التضخم عبر إعفاءات ضريبية.



وأعلن ليندنر في برلين اليوم الأربعاء أن حوالي 48 مليون شخص سيستفيدون من الإعفاءات المقررة، وأوضح أن متوسط قيمة الإعفاء ستبلغ 192 يورو للفرد، وستزيد إجمالا عن عشرة مليارات يورو.



وقال الوزير إنه يعتزم، على وجه الخصوص، تعويض المواطنين عما يسمى بـ"الزيادة الباردة في الأجور"، التي تحدث عند ارتفاع الرواتب ودخولها شريحة ضريبية أكبر، وبالتالي يزول أثر أي زيادة في الأجر.



وإلى جانب تعديل المعايير في معدلات ضريبة الدخل، يعتزم الوزير زيادة مخصصات الدعم للأطفال.