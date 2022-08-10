الجارديان: الاتحاد الأوروبي يؤجل العمل بنظام إيتياس حتى عام 2024 ‎‎

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي أجّل تقديم نموذج الإعفاء من التأشيرة بقيمة 7 يورو للدخول إلى المنطقة الخالية من جوازات السفر.

وأوضحت الصحيفة البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، أن تأجيل العمل بنظام "إيتياس" الذي كان من المقرر العمل به لعبور دول منطقة "شنجن" يعني أنه من غير المرجح أن يواجه المسافرون البريطانيون الرسوم حتى عام 2024 على أقرب تقدير .

وأضافت (الجارديان) أن المفوضية الأوروبية نشرت موعد البدء الجديد عبر موقعها على الإنترنت، فكان من المقرر أن يبدأ نظام "إيتياس" نهاية العام الجاري 2022 إلا أنه تم تأجيله لشهر مايو 2023 ثم تم تأجيلها لمدة ستة أشهر أخرى دون تقديم سبب للتأخير.

وكانت قد قررت دول منطقة "شنجن" إدخال بعض التغييرات على نظام التأشيرات لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عرفت باسم معلومات السفر الأوروبية والترخيص "إيتياس" وتخص هذه الإجراءات الجديدة مواطني 60 دولة غير عضوة، ككندا وماليزيا وسنغافورة حيث يجبر المعنيين على التقدم بطلب تصريح سفر عبر الإنترنت لجميع الإقامات السياحية أو التجارية التي تقل مدتها عن 90 يوما في منطقة شنجن.

وقال مصدر من الاتحاد الأوروبي "رفض الكشف عن هويته"، إنه "من المقرر أن تتبع فترة الانتقال التي مدتها 6 أشهر فترة سماح غير معروفة المدة عندما يتم منح المسافرين الذين يعبرون حدود الاتحاد الأوروبي لأول مرة بموجب متطلبات لديها جانب من الحرية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن بعض المواطنين يعتبرون ذلك النظام عقوبة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" على الرغم من حقيقة أن الخطط تسبق استفتاء الاتحاد الأوروبي وكانت مدعومة من قبل الحكومة البريطانية لأسباب أمنية خلال فترة المملكة المتحدة كدولة عضو.

وفقا لتقرير المفوضية الأوروبية في مايو الماضي، فإن حوالي 1.4 مليار شخص لديهم الحق في السفر بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي.