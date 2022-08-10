رئيس الوزراء الياباني يجري تعديلا وزاريا وتغييرا في قيادة الحزب الحاكم

أجرى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تعديلا وزاريا مع تغيير مسؤولين تنفيذيين في الحزب الحاكم اليوم الأربعاء سعيا لوقف تراجع الدعم الشعبي والابتعاد عن العلاقات المشكوك فيها مع جماعة دينية تحت الأضواء بعد مقتل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.

ويأمل كيشيدا أن تمهد هذه التعديلات الطريق أمام إدارة مستقرة طويلة الأجل لمواجهة ما وصفه بأنه "أكبر التحديات في حقبة ما بعد الحرب"، بدءا من كوفيد-19 والتضخم إلى حرب روسيا في أوكرانيا والتوترات المتصاعدة عبر مضيق تايوان، بحسب ما ذكرته وكالة كيودو للأنباء.

وتواجه اليابان تهديدات متزايدة من الصين وكوريا الشمالية وروسيا، ومخاطر اقتصادية سلبية من ارتفاع الأسعار وحالات "كوفيد 19" ، بحسب كيودو.