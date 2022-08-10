كوريا الجنوبية وأمريكا تعقدان أول اجتماع لمواجهة الأنشطة السيبرانية لكوريا الشمالية

عقدت كوريا الجنوبية وأمريكا أول اجتماع على مستوى مجموعة العمل لبحث سبل مواجهة الأنشطة السيبرانية غير المشروعة لكوريا الشمالية، والتي يشتبه في أنها مصدر لتمويل برامج تطوير أسلحتها النووية والصاروخية.



ونقلت شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية عن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية قولها اليوم، إن مجموعة العمل للدولتين الحليفتين بشأن مجابهة التهديدات السيبرانية لكوريا الشمالية، عقدت اجتماعها الأول في واشنطن أمس الثلاثاء.



يأتي الاجتماع في أعقاب اتفاق، تم إبرامه خلال قمة بين الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، ونظيره الأمريكي جو بايدن، أعرب فيه الحليفان عن التزامهما بدعم التعاون الثنائي في تلك القضية.



واتفق الجانبان، بقيادة نائب المبعوث النووي الكوري الجنوبي لي تاي-وو ونظيره الأمريكي، جونج باك، على تنسيق الجهود الرامية إلى عرقلة تدفق الدخل إلى كوريا الشمالية، عبر العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات في الخارج وقرصنة العملات المشفرة.



ويعتزم الطرفان المعنيان عقد اجتماع ثان لمواصلة المناقشات في سول، خلال العام.