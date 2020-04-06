واشنطن تتهم عنصرا من الحرس الإيراني بمحاولة اغتيال جون بولتون

وجهت وزارة العدل الأميركية، الأربعاء، اتهاماً لعنصر من الحرس الثوري الإيراني، بمحاولة اغتيال جون بولتون، مستشار الأمن القومي للرئيس السابق دونالد ترمب، فيما شكر بولتون الأجهزة الأمنية التي اكتشفت التهديد.

وبحسب وزارة العدل، فإن المواطن الإيراني شهرام بورصافي، المعروف أيضاً باسم مهدي رضائي، بدأ الترتيب لاغتيال بولتون في أكتوبر 2021، ورجّحت أن يكون التخطيط للاغتيال رداً على اغتيال قائد "فيلق القدس" السابق في الحرس الإيراني قاسم سليماني في يناير 2020.

وأوضحت الوزارة في بيان أن المتهم، 45 عاماً، "حاول دفع 300 ألف دولار لأفراد مقابل تنفيذ عملية الاغتيال في العاصمة واشنطن أو (ولاية) ماريلاند"، حسبما نقلت الشرق للأخبار.

ونقل البيان عن ماثيو جي، مساعد المدعي العام الأميركي، قوله إن "هذه ليست المرة الأولى التي نكشف فيها عن مؤامرات إيرانية للانتقام من أفراد على الأراضي الأميركية"، مضيفاً: "سنعمل من دون كلل لفضح وإحباط كل هذه الجهود".

من جانبها، قالت لاريسا ناب، مساعدة مدير مكتب التحقيقات الفدرالي إن "إيران لديها تاريخ من التآمر لاغتيال أفراد في الولايات المتحدة تعتبرهم تهديداً لها"، مشددة على أن الولايات المتحدة "ستضل يقظة إلى جانب شركاؤها في مكافحة مثل هذه التهديدات، هنا في الولايات المتحدة وخارجها".

بولتون يشكر أجهزة الأمن

وفي تغريدة على تويتر، شكر بولتون وزارة العدل الأميركية، ومكتب التحقيقات الفدرالي لـ"جهوده في اكتشاف وتعقب التهديد الإجرامي للنظام الإيراني على مواطنين أميركيين، والجهاز السري لتوفير الحماية ضد جهود طهران".

واتهم مستشار الأمن القومي السابق قادة إيران بـ"الكذب"، واعتبرهم "إرهابيين وأعداء للولايات المتحدة". وحذّر من أن أهدافهم المعادية للولايات المتحدة "لم تتغير"، مشدداً على أن "برنامج إيران النووي وأنشطتها الإرهابية تعد وجهاً لعملة واحدة".

وقال بولتون إنه "لا توجد حكومة أميركية مسؤولة يمكنها التفكير عكس ذلك"، معتبراً أن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران سيكون بمثابة "جرح" تتسبب به أميركا لنفسها.