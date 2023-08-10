تكليف جمال سوسة للقيام بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية

وافق الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، على صدور عدد من القرارات الأكاديمية والإدارية، ضمن خطة الجامعة لاستكمال الهياكل الأكاديمية والإدارية.

جاء ذلك خلال رئاسة اجتماع مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، بحضور عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، والدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها الحكومية، والدكتور محمد صفي الدين خربوش وزير الشباب الأسبق، والدكتورة ميرفت الديب الأستاذ بكلية التربية جامعة بنها.

وتتضمنت القرارات، تكليف الدكتور جمال سوسه الأستاذ المتفرغ بكلية الطب البيطري ورئيس جامعة بنها السابق للقيام بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية حتى 31-7-2024، وتكليف الدكتور سليمان مصطفى الأستاذ المتفرغ بكلية التجارة ونائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب الأسبق للقيام بأعمال نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للشئون الأكاديمية حتى 31-7-2024، وتكليف سامية عبدالحميد أمين عام جامعة بنها السابق للقيام بأعمال أمين عام جامعة بنها الأهلية وأمانة سر مجلس الأمناء حتى 31-7-2024.

ومن ناحية أخرى، وجه مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، الشكر للدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن الجامعية بجامعة بنها الحكومية على ما قدمه خلال فترة عمله قائما بعمل أمين عام الجامعة الأهلية.