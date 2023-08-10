مايكل سينكو: الحضارة المصرية مصدر إلهام لمصممي الأزياء حول العالم

أعرب مصمم الأزياء العالمي مايكل سينكو عن سعادته بتواجده في مصر؛ لإطلاق مجموعة من أحدث صيحات الموضة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى.

وقال سينكو خلال الموتمر الصحفي، الذي انعقد مساء الأربعاء بنورث سكوير مول؛ للكشف عن تفاصيل عرض الأزياء الخاص به: "الحضارة المصرية مصدر إلهام لمعظم مصممي الأزياء حول العالم، وشرف لي أن أطلق مجموعة مستوحاة منها في مهرجان العلمين الجديدة".

وينظم مهرجان العلمين الجديدة عرض أزياء للمصمم العالمي مايكل سينكو، اليوم الخميس، بنورث سكوير مول، وذلك بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام.

مهرجان العلمين الجديدة يعد أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، حيث يتضمن 12 نشاطا فنيا ورياضيا، منها: عروض أزياء، وبطولة لكرة القدم الشاطئية، وبطولة للتجديف، وبطولة بادل، وبطولة ترياثلون سباق ثلاثي، وتحدي جيت سكي، وحفلات غنائية لفنانين من جميع أنحاء العالم.