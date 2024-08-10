قال خليل الحية نائب رئيس حركة حماس في غزة، إن "جريمة الاحتلال في حي الدرج تؤكد مضيّه قدما في إبادة شعبنا"، مؤكدا أن "المطلوب الآن موقف عربي وإسلامي حقيقي لمعاقبة الاحتلال مثل إغلاق السفارات وسحب السفراء".

وأضاف الحية، خلال تصريحات لقناة "الجزيرة"، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين "نتنياهو حصل على ضوء أخضر أمريكي خلال زيارته الأخيرة لواشنطن التي لم تحرك ساكنا"، مطالبا مجلس الأمن بعقد اجتماع طارئ لوقف هذه المجازر والعدوان الصهيوني.

وأكد نائب رئيس حركة حماس في غزة أن كل الذين يستشهدون في مجارز الاحتلال نساء وأطفال، و"لا مبرر أبدا لاستهداف أبناء شعبنا".

وأضاف: "الاحتلال يعجز عن التصدي للمقاومة، وأمام هذا العجز فهو يفرغ غضبه في وجوه المدنيين الأبرياء"، مطالباً "بقرار دولي وعربي وإسلامي حقيقي يلزم هذا العدو المجرم بوقف هذه المجارز بحق شعبنا".

وتابع: "مهما حاول الاحتلال عمل حاجز وهمي بين المقاومة وشعبنا فلن ينجح، وشعبنا موحد في دعم المقاومة"، مؤكدا: "نقوم بواجبنا في مقاومة الاحتلال والدفاع عن شعبنا بكل ما نملك".

واستشهد أكثر من 100 فلسطيني، وأصيب العشرات بجروح، فجر اليوم السبت، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق النازحين في مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طيران الاحتلال الحربي قصف مدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة، بثلاثة صواريخ بشكل مباشر، وذلك خلال أداء النازحين صلاة الفجر.



