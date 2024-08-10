الجيش الأمريكي ينفذ ضربات ضد أهداف عسكرية للحوثيين

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم)، صباح اليوم السبت، تدمير منصة إطلاق صواريخ بالإضافة إلى زورق مسير، يتبعان للحوثيين في اليمن، وذلك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت القيادة في بيان نشرته عبر حسابتها بمنصة "إكس" (تويتر سابقا) أنها دمرت أيضا طائرتين بدون طيار (درونز) للجماعة المدعومة من إيران فوق البحر الأحمر"، وفقا لموقع قناة "الحرة" الأمريكية.

وأشار البيان إلى أن تلك الأسلحة شكلت تهديدا واضحا ومباشرا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، حيث "يستمر هذا السلوك المتهور والخطير من الحوثيين المدعومين من إيران، في تهديد الأمن والاستقرار الإقليميين".

وتضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، استهدف الحوثيون بصواريخ ودرونز سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب.

ومع تدخل واشنطن ولندن عبر تحالف يشن ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.