الأحد 10 أغسطس 2025 12:17 م القاهرة
وفد كوري جنوبي يبدأ غدا زيارة إلى إندونيسيا لتعزيز العلاقات الثنائية

أ ش أ
نشر في: الأحد 10 أغسطس 2025 - 11:57 ص | آخر تحديث: الأحد 10 أغسطس 2025 - 11:57 ص

يبدأ وفد كوري جنوبي، غدا الاثنين، زيارة إلى إندونيسيا تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل؛ في مسعى لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ونقلت هيئة الإذاعة الكورية "كيه بي إس"، اليوم الأحد، عن المتحدثة باسم الرئاسة في كوريا الجنوبية كانج يو جونج قوله "إن الوفد - الذي يترأسه النائب تشو جونج سيك المنتمي للحزب الديمقراطي الحاكم - سيؤكد التزام الحكومة الكورية الجنوبية بتعميق الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين".

ومن المتوقع أن يتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن توسيع نطاق التعاون في عدد من القطاعات الرئيسية كالتجارة والاستثمار والدفاع والطاقة والتحول الرقمي.

جدير بالذكر أنه منذ تولي الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج، مهام منصبه، أوفد مبعوثين دبلوماسيين إلى الاتحاد الأوروبي والهند وكندا وفيتنام ودول أخرى؛ في إطار جهود إدارته لتعزيز التواصل العالمي.

