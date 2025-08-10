السفينة السياحية الجديدة ديزني ديستني تغادر حوض بناء سفن ألماني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تم سحب سفينة سياحية جديدة تابعة لشركة ديزني من حوض بناء السفن ماير فيرفت في مدينة بابنبورج في شمالي ألمانيا أمام الآلاف من الجمهور يوم السبت.

وتعتبر سفينة ديزني ديستني الثالثة من فئة ويش التي تم بناؤها في حوض بناء السفن لصالح شركة ديزني عملاق الترفيه والإعلام الأمريكية. تحتوي على 1250 كابينة توفر الإقامة لحوالي 4 آلاف راكب.

وتعمل السفينة بالغاز الطبيعي المسال، مثل سفينتين شقيقتين، ديزني ويش وديزني تريجر، بهدف تقليل الانبعاثات.

وبنى حوض ماير، الذي تضرر بشدة بسبب الجائحة، سفينتين سياحيتين سابقتين لديزني في عامي 2010 و2011. وقد تلقى أربعة طلبات أخرى للتسليم بين عامي 2027 و2031.

وستتجه سفينة ديزني ديستني إلى بحر الشمال في الأسابيع المقبلة. وستبدأ رحلتها الأولى للركاب في 20 نوفمبر. وستبحر في البداية من فلوريدا إلى جزر البهاما وغربي الكاريبي.