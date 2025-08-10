السيطرة على حريق ضخم جنوب فرنسا بعد أيام من اندلاعه

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت السلطات في مقاطعة "اود" جنوب فرنسا اليوم الأحد، السيطرة على حريق ضخم اندلع منذ الثلاثاء الماضي في مساحة من الأعشاب تقدر بـ16 ألف هكتار وتسبب في وفاة إمراة وإصابة آخرين.

وشارك 1300 رجل إطفاء في السيطرة على الحريق لكن لا تزال هناك جهود مستمرة لإخماده نهائيا ومنع عودة انتشاره.

مع ذلك تهدد الظروف المناخية وموجة الحرارة التي تجتاح مناطق في جنوب فرنسا، باشتعال النيران من جديد، وفق تحذيرات السلطات.

وقالت أميلي تريو، مديرة مكتب محافظ "أود" في تصريحات نقلتها قناة "بي اف ام تي في" الإخبارية الفرنسية "الحريق الآن تحت السيطرة. مع ذلك يجب الإبقاء على التعبئة. يتعين أن تكون التعبئة شاملة، علينا الصمود وعدم التهاون".

ولقيت إمراة مسنة (65 عاما) حتفها في الحريق في بيتها وأصيب خمسة أشخاص أحدهم يحمل حروقا بليغة.

ونقلت صحيفة "لانديباندونت" عن ابنة الضحية، أنه لم يتم إخطارها بإخلاء منزلها. وتحقق السلطات في حالة الوفاة.

وفي حصيلة نقلتها القناة الفرنسية، دمر الحريق 36 منزلا فيما أصيب 19 شخصا من رجال الإطفاء أحدهم تلقى ارتجاج في الدماغ.

وقالت القناة إن التحقيقات الأولية تشير إلى بداية اندلاع الحريق على حافة أحد الطرقات.