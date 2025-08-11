ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر غربي تركيا، اليوم الأحد، وشعر به السكان في إسطنبول وإزمير، على بعد أكثر من 200 كيلومتر من مركزه في ولاية باليكسير، بحسب ما ذكرت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).

وكان مركز الزلزال على عمق 11 كيلومترا. وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا لقناة "سي إن إن تيرك" إن ثلاثة أشخاص على الأقل أُصيبوا، فيما تتواصل الجهود للتواصل مع شخصين آخرين ما زالا محاصرين تحت الأنقاض.

وأظهرت لقطات تلفزيونية مبانٍ منهارة، وعمال إنقاذ وهم ينتشلون رجلا إلى بر الأمان. وذكرت "آفاد" أن ست هزات ارتدادية وقعت خلال الساعة الأولى من الزلزال.

وتقع تركيا فوق عدة خطوط صدع، ما يجعلها عرضة بشدة للهزات الأرضية، وتُعد مدينة إسطنبول التي يقطنها ملايين الأشخاص من أكثر المناطق عرضة للخطر.

وكان زلزالا فبراير 2023 المزدوجان قد أسفرا عن مقتل أكثر من 53 ألف شخص في تركيا وآلاف آخرين في سوريا المجاورة.