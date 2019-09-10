المنتخب الفلبيني يهزم جوام بالتصفيات الأسيوية المؤهلة للمونديال

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استعاد المنتخب الفلبيني اتزانه سريعا في التصفيات الأسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 وانتزع فوزا غاليا 4 / 1 على مضيفه منتخب جوام اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بالدور الثاني للتصفيات.

وحصد المنتخب الفلبيني أول ثلاث نقاط له في المجموعة ليتقدم إلى المركز الثالث بفارق الأهداف فقط خلف منتخبي سوريا وجزر المالديف.

وكان المنتخب الفلبيني افتتح مسيرته في التصفيات الخميس الماضي بهزيمة ثقيلة 2 / 5 أمام ضيفه السوري.

وأنهى المنتخب الفلبيني الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما آنجل جويرادو وباتريك ريتشيلت في الدقيقتين السابعة و12 .

وفي الشوط الثاني ، سجل ماركوس لوبيز الهدف الوحيد لأصحاب الأرض من ضربة جزاء في الدقيقة 67 قبل أن يرد المنتخب الفلبيني بهدفين آخرين سجلهما ستيفان شروك وجون باتريك ستروس في الدقيقتين 71 و83 .