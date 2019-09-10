الادعاء العام في 50 ولاية وإقليم أمريكي يعلنون بدء تحقيق في ممارسات احتكارية لجوجل

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أعلن تحالف يضم 50 من المدعين العموم في الولايات المتحدة، أمس الاثنين، بدء التحقيقات في سيطرة شركة خدمات الإنترنت الأمريكية العملاقة "جوجل" على سوق الإعلان ومحركات البحث عبر الإنترنت.

وقال كين باكستون المدعي العام لولاية تكساس الأمريكية في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "في حين يعتقد الكثير من المستهلكين أن الإنترنت مجاني، فإننا بالتأكيد نعرف من تحقيق جوجل أرباح وصلت 117 مليار دولار أن الإنترنت ليس مجانيا".

يضم التحالف 48 ولاية أمريكية وبورتوريكو ومقاطعة كولومبيا الموجودة فيها العاصمة واشنطن وهو تحالف نادر بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري ويأتي بالتزامن مع التحقيقات التي يجريها الكونجرس ووزارة العدل الأمريكية بشأن احتكار شركات التكنولوجيا العملاقة.

وقال كارل راسين مدعي عام مقاطعة كولومبيا إن التحقيق سيتناول "أي سلوك احتكاري محتمل".

كان عدد من المدعين العموم في الولايات الرئيسية الأمريكية قد بدأوا في الأسبوع الماضي تحقيقا مماثلا مع شبكة التواصل الاجتماعي العملاقة "فيسبوك".