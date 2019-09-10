المرصد: قصف جوي روسي يستهدف شمال غرب سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان "مقره لندن" بأن طائرات حربية روسية اليوم الثلاثاء، استهدفت بغارتين مواقع لفصائل في شمال غربي سوريا، بقصف جوي هو الأول على المنطقة منذ بدء وقف إطلاق النار فيها قبل 10 أيام.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن - في تصريح أوردته قناة "الحرة" الأمريكية - إن القصف وقع في منطقة الكباني في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي المحاذي لإدلب.

وأضاف أنه "ليس واضحا ما إذا كان القصف يعني انتهاء الهدنة السارية" منذ نهاية أغسطس الماضي أو أنه سيبقى محدودا.

وبدأ سريان وقف لإطلاق النار في إدلب ومحيطها والذي أعلنته موسكو ووافقت عليه دمشق أغسطس الماضي، حيث انسحبت بموجبه الطائرات الحربية عن الأجواء من دون توقف الخروقات.

وتنتشر في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي فصائل مسلحة عدة بينها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) وحزب التركستاني.