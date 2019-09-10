ضبط وإعدام 3568 كجم لحوم ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمي في مطروح

قالت الدكتورة عزة الحويطي مديرة الطب الوقائي بمديرية الصحة في مطروح، إنه تم تحرير عدد 177 محضر جنح صحية عدم وجود شهادات صحية للعاملين، وضبط ١٢٢٥٠ طن دقيق تبين بعد فحصها وجود سوس فيه، وضبط إعدام 3568 كجم لحوم وأغذية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملات على الاسواق.

وأكدت مديرة الطب الوقائي في بيان إعلامي، إن تقارير مرور ادارة الأغذية بالمديرية على المنشآت الغذائية بنطاق محافظة مطروح، في الفترة من ٢٠١٩/٨/١ حتي ٢٠١٩/٨/١٧ م،وكذا المرور على المطاعم والكافيتريات للوقوف على مدى تطبيق تلك المنشآت بالاشتراطات الصحية من عدمه، ومراجعة الشهادات الصحية لمتداولي الاغذية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث أسفر المرور عن تم المرور على ١٣١ منشأة غذائية،وسحب عدد ٨١ عينة اغذية مختلفة، واعدام ٨٧٦ كجم لحوم وأغذية فاسدة.

إعدام ١٦٧ لتر زيوت وعصائر متغيرة الخواص الطبيعية، وتحرير ٨٧ محضر جنح صحية بيع مثلجات بدون ترخيص، تحرير ١٧٧ محضر جنح صحية عدم وجود شهادات صحية للعاملين، وتحرير ٣محاضر جنح صحية بيع مثلجات بدون ترخيص، وتحرير ٣ محاضر جنح صحية بائع متجول بدون ترخيص.

كذلك تم ضبط 2701 كيلو جرام من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمي، عبارة عن ٦٢٤ كجم لحم بقري، ١٧٦٣ كجم زيت طعام، ٣١٤ كجم مصنعات لحوم لعدم الصلاحية، ٥٠٠ لتر مياه معدنية، ١٢٢٥٠ طن دقيق استخراج٠/٠٨٢ مستودعات.

تم تحرير محاضر للمخالفين، والتحفظ علي المضبوطات،تمهيداً للعرض على النيابة العامة.