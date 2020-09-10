ثنائي هجومي للمقاولون العرب في مواجهة الحدود بالدوري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، التشكيل الرسمي للفريق في مواجهة حرس الحدود، مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر الدوري الممتاز.

ويحتل المقاولون العرب، قبل مباراة اليوم، المركز الرابع برصيد 44 نقطة، فيما يحتل فريق حرس الحدود المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة.

ويدخل فريق المقاولون العرب مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود .

خط الدفاع: أمير عابد، محمد سمير، فادي نجاح، عبدالوهاب إسماعيل.

خط الوسط: محمد مجلي، معروف يوسف، كريم مصطفى، لويس إدوارد.

الهجوم: شكرى نجيب، سيف الجزيرى.