أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة، التزامه بالعقوبة الموقعة عليه من لجنة الانضباط، كما كشف عن رحيل لاعبي الفريق السكندري، خلال الفترة المقبلة.

وقال عامر، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "إم بي سي مصر" عبر برنامج "اللعيب": "دفعت الغرامة الموقعة علي من قبل لجنة الانضباط لأنني رجل ملتزم وأحب الالتزام".

وأضاف: "حزين من العقوبة وأتحدث عن التحكيم كنقد بناء وأتمنى استخدام الفار بشكل صحيح، وأتمنى لا يكون هناك تكميم للأفواه".

وعن حديثه مع أي من أعضاء اللجنة الخماسية بعد العقوبة، أجاب: "لن أصغر من نفسي، لم أتحدث مع أحد".

وحول مفاوضات القطبين مع لاعبي سموحة، أجاب: "الزمالك والأهلي وبيراميدز لم يتفاوضوا على أي لاعب من سموحة، ولكن بيراميدز مهتم بحسام حسن منذ فترة طويلة".

وكشف رئيس سموحة: "فايز عريبي مثل أخي، وأوضحت له أننا كنا سنتعاقد مع أحد المدربين الشباب لتدريب سموحة، وكنا نفكر في مجدي عبد العاطي وأسامة عرابي قبل التعاقد مع أحمد سامي".

واختتم: "فوجئنا بأنور شلوفة يهاتفنا ويبلغنا بأن سامي رحل عن تدريب طنطا، ولم أفاوضه إلا بعد رحيله، الموضوع ليس مدبرًا ونحن لسنا طرفا في هذا الأمر".