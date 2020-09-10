 عبلة الكحلاوي ضيف الخميس من كل أسبوع في برنامج من القلب للقلب - بوابة الشروق
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عبلة الكحلاوي ضيف الخميس من كل أسبوع في برنامج من القلب للقلب


نشر في: الخميس 10 سبتمبر 2020 - 1:27 م | آخر تحديث: الخميس 10 سبتمبر 2020 - 1:27 م

قرر فريق العمل برنامج "من القلب للقلب" الذي تقدمه الإعلامية إيمان رياض على قناة MBC مصر2، تخصيص حلقة الخميس، من كل أسبوع لاستضافة الداعية الكبيرة عبلة الكحلاوي على الهواء مباشرة، وفتح باب التواصل مع المُشاهدين والتعليق على استفساراتهم ومشاكلهم الاجتماعية والإنسانية عبر السيوشيال ميديا.

البرنامج يذاع يوميًا الرابعة عصرًا يدور الحديث فيه ضمن قالب اجتماعي وإنساني، وتحت شعار "حُضنك يا أمي" يناقش العديد من القضايا داخل الأسرة.

وقالت إيمان رياض، إن برنامجها سيبدأ من اليوم في استقبال استفسارات وتعليقات المُشاهدين عبر صفحاته الرسمية، وسيطرح هذه التساؤلات والاستفسارات للنقاش على الهواء مع الدكتورة عبلة الكحلاوي التي تعود لتُطل على المُشاهدين عبر البرنامج.

وأوضحت مقدمة "من القلب للقلب"، أن فقرات البرنامج المُختلفة ستتواصل كالمُعتاد على مدار أيام البرنامج يوميًا من الأحد للخميس في تمام الرابعة عصرًا لتلبية كل ما يُهم المُشاهد المصري والعربي.

يعرض برنامج "من القلب للقلب" مع الإعلامية إيمان رياض يومياً من الأحد للخميس على قناة "MBC مصر2" الساعة 4:00 عصراً.

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