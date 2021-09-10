 منغوليا تسجل 2009 حالات إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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منغوليا تسجل 2009 حالات إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أ ش أ
نشر في: الجمعة 10 سبتمبر 2021 - 10:04 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 سبتمبر 2021 - 10:04 ص

 سجلت منغوليا، اليوم /الجمعة/، 20 ألفًا و9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 249 ألفًا و408 حالات إصابة.
كما سجلت وزارة الصحة المنغولية- وفق ما نشرته على موقعها الإلكتروني- 15 حالة وفاة خلال نفس الفترة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 1007 حالات.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بكوفيد-19 ارتفع إلى أكثر من 210 آلاف حالة، بعد شفاء 4168 مريضًا في أخر 24 ساعة


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