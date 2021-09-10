منغوليا تسجل 2009 حالات إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت منغوليا، اليوم /الجمعة/، 20 ألفًا و9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 249 ألفًا و408 حالات إصابة.

كما سجلت وزارة الصحة المنغولية- وفق ما نشرته على موقعها الإلكتروني- 15 حالة وفاة خلال نفس الفترة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 1007 حالات.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بكوفيد-19 ارتفع إلى أكثر من 210 آلاف حالة، بعد شفاء 4168 مريضًا في أخر 24 ساعة