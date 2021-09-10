أمريكا تتحرك نحو إنهاء النزاع مع أوروبا بشأن رسوم الصلب

قدمت الولايات المتحدة عرضا أوليا إلى الاتحاد الأوروبي يهدف إلى حل نزاع دام ثلاث سنوات حول واردات الصلب من التكتل، مما يمهد الطريق لحل الأزمة قبل عام من نهاية الموعد النهائي المحدد لحلها، وذلك حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

ونقلت بلومبرج عن مصدر مطلع على الوضع طلب عدم الإفصاح عن هويته نظرا لسرية المناقشات قوله إن الاقتراح ، الذي كان المسؤولون الأمريكيون يدرسونه الأسبوع الماضي، ينطوي على نظام للحصص الجمركية . وقالت بلومبرج إنه تجري حاليا محادثات مكثفة بهذا الشأن ، وفقا لمسؤولين أوروبيين رفضوا الكشف عن هويتهم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة على المناقشات الداخلية للإدارة الأمريكية، والتي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، أن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، ووزارة التجارة الأمريكية، يبحثان تعزيز مراقبة أصول المعادن التي يتم انتاجها في الاتحاد الأوروبي، كجزء محتمل من الحل.

وسيناقش الطرفان هذه المسألة في الاجتماع الافتتاحي للمجلس الأمريكي الأوروبي للتجارة والتكنولوجيا في 29 أيلول/ سبتمبر الجاري في بيتسبرج، حيث سيستضيف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزيرة التجارة جينا رايموندو والممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي، كلا من مارجريت فيستاجر وفالديس دومبروفسكيس ، نائبا رئيسة المفوضية الأوروبية ، حسبما أفاد مصدر آخر.